Всеобщий карантин по всему миру может оказаться более опасным в дальней перспективе, чем свободное распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующее мнение высказал в колонке для Stat профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис, назвав происходящее иррациональным.

Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает "острая фаза", в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.

По его мнению, у общества нет решения относительно того, как долго страны могут держать людей в карантине без серьезных последствий для экономики, общества и психического здоровья людей. Политики не могут определить, принесут ли эти ограничения в итоге больше пользы или вреда.

Иоаннидис также пишет, что коэффициент смертности еще неизвестен окончательно в связи с невозможностью протестировать все население Земли. Так, разброс в этом показателе в общей популяции США колеблется от 0,05 до 1 процента, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа. "Если это действительно так, то блокирование мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональным", — заключил профессор.

По данным на 19 марта в мире зафиксировано более 222 тысячи случаев заражения коронавирусом. На данный момент погибли почти 10 тысяч человек.

Ранее "Страна" информировала, что полиция станет проверять документы у прохожих на улице во время карантина.

Также мы писали, что израильтянам запретят выходить на улицу во время карантина из-за коронавируса.