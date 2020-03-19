В Украине зафиксирована передача коронавируса нового типа внутри страны, поэтому Минздрав продолжит карантин. Украина ожидает получения экспресс-тестов, чтобы более быстро выявлять зараженных.

Об этом сообщил заместитель министра главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.

"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.

Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.

Ранее "Страна" писала, что в Украине уже 21 подтвержденный случай болезни.

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