Во исполнение Постановления Кабмина от 11 марта 2020 №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", Национальной полицией усилится превентивная работа и контроль за соблюдением законодательства про карантинные меры с целью недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечает Глава органа Игорь Клименко, усилия правоохранителей, в первую очередь, будут направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы о важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведение массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Выполнение этих ограничений станет своеобразным тестом на человечность и правосознание каждого.

Также он отметил, что полиция внедряет дополнительные превентивные меры с целью предотвращения распространения болезни и предупреждения преступлений.

"В частности, полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы граждан, устанавливать маршруты их следования и осуществлять контроль выполнения карантинных ограничений. Тот, кто будет нарушать карантинные мероприятия и своими противоправными действиями подвергнет опасности других граждан, ответит за это перед законом. Ведь Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавируса", - сказал Клименко.

Кроме того, полицейские будут охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, где находятся лица с заболеванием или подозрением на COVID-19.

Как сообщала "Страна", экс-министр Милованов прогнозирует, что без работы из-за коронавируса останется полмиллиона украинцев.

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