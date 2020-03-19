Израиль ввел систему цифрового слежения за перемещениями своих граждан. Она работает с помощью информации с их мобильных устройств. Так, уже около 400 граждан Израиля получили сообщения на мобильные о нарушении карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает в четверг американское издание Washington Post.

В уведомлении министерства здравоохранения Израиля говорилось, что человек в нарушение правил находился в непосредственной близости от пациента, у которого был ранее диагностирован новый коронавирус.

Теперь нарушители также должны оставаться на карантине. "Вы должны немедленно отправиться в изолятор на 14 дней, чтобы защитить родственников и общественность", - говорится в уведомлении.

Израильтяне, у которых был обнаружен положительный результат теста, получили в том числе уведомление, что данные их мобильного телефона теперь будут использоваться для предупреждения других сограждан, которые могут быть подвергнуты опасности заражения.

Ранее "Страна" писала, что Израиль решил полностью закрыть границы для иностранцев из-за коронавируса.

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