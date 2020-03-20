В пятницу, 20 марта, в Украине продолжается карантин. Сегодня общественный транспорт полностью остановится в Ужгороде, Луцке, Нововолынске. В Черновцах все автобусы, троллейбусы и маршрутки не ходят с 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре минимум до 3 апреля закрыто метро, что приносит большие неудобства, а до больниц не могут добраться медики.

За вчерашние сутки выявили 10 новых случаев. К вечеру 19 марта в Украине было официально зарегистрировано 26 случаев заражения Covid-19. География такая: Черновицкая область - 15, Киев - 3, Киевская область - 2, Днепропетровская область - 2, Житомирская область - 2, Донецкая область - 1, Ивано-Франковская область - 1.

Из них три смертельных случая. В Радомышле Житомирской области первой умерла 71-летняя украинка, которая вернулась из Польши. В Черновцах скончалась 33-летняя женщина, родные которой обвинили медиков в халатности. Третья смерть произошла в Ивано-Франковской области, где тест на Covid-19 подтвердился у 56-летней женщины уже после смерти.

Тем временем курс доллара подняли на новый максимум, а экс-министр Милованов прогнозирует, что без работы из-за коронавируса останется полмиллиона украинцев.

"Страна" следит за карантином в Украине. Материал обновляется.

08:07 А тем временем с утра уже пришли обнадеживающие новости из Китая. Здесь, в городе Ухань (эпицентр распространения пандемии - Ред.) уже вторые сутки нет новых зараженных коронавирусом Сovid-19.

Об этом заявили в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая. По данным китайских врачей, в континентальной части страны в четверг, 19 марта было зафиксировано 39 новых завезенных из-за рубежа случаев Сovid-19.

07:55 Советник Авакова Иван Варченко предлагает отменить в Украине практически все права и свободы. Ввести комендантский час, запретить выходить на улицу, пользоваться транспортом, закрыть весь бизнес, кроме критически важного, продукты по карточкам, а оперативные штабы по противодействию пандемии смогут увольнять директоров госпредприятий.

07:48 Бывший советник Зоряны Скалецкой Евгений Найштетик анализирует последние данные о природе коронавируса.

По его мнению, пока не заметно, что Сovid-19 начинает ослабевать.

"Вирус мутирует раза в 3-4 быстрее, чем пандемический тип гриппа и имеет вторую волну распространения, которая значительно интенсивнее, чем первая.

Все вирусологи мира утверждают, что чем больше мутирует вирус, тем больше он ослабевает в плане своей убийственной силы. Логика простая – ему нужно жить равно как и нам, поэтому наш иммунитет должен привыкнуть к нему, а он к нам и, в конце концов, мы должны жить в неком симбиозе, как в случае с другими вирусами.

Сегодня первый день, когда резко снизилась смертность от вируса по всему миру. До этого количество умерших росло скачкообразно.

Если динамика снижения смертности сохранится, тогда можно будет согласиться с тем, что вирус имеет естественное происхождение, а его вторая волна в Европе связана исключительно с логистической доступностью современного мира.

Если динамика смертности возобновится, то тогда возникнет противоречие, которое будет означать, что либо в случае с естественным развитием вируса изначальных штаммов было несколько, либо все-таки речь идет об инженерном штамме, у которого были поставлены некие задачи.

На сегодняшнее утро все же больше аргументов в сторону естественного происхождения.

Даже несмотря на то, что есть масса доказательств того, что подобные штаммы модифицировали ранее".

07:45 Украина просит МВФ предоставить экстренную финансовую помощь в рамках заявленного на $50 млрд механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта эпидемии коронавируса.

07:30 Больницу в Киеве, куда госпитализируют больных с подозрением на коронавирус, охраняет Нацгвардия. Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская: "На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно".

07:10 Минздрав может продлить карантин в Украине из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом в передаче "Право на власть" заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.