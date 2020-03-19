В Украине - третья смерть от коронавируса за неделю. И снова женщина на Западной Украине, и снова подозревают, что заразил ее вернувшийся с заработков в Европе муж.

56-летняя жительница Ивано-Франковска заболела еще 13 марта, пожаловалась семейному врачу на повышенную температуру и сухой кашель.

16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в инфекционную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По версии врачей, у нее началась пневмония, состояние ухудшалось и спасти женщину не удалось.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - заявили во Франковской обладминистрации.

Позитивный результат теста на коронавирус пришел из Киева через два дня после смерти женщины, 19 марта.

Есть версия, что франковчанка могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся с заработков в Чехии.

Вечером 19 марта за ним домой приехала машина скорой в сопровождении полицейского патруля, сирены были слышны на пол-Франковска. Его увезли в больницу на карантин (симптомов, говорят, нет).

Соседи умершей - в шоке, что несколько дней, уже после госпитализации супруги, мужчина не был изолирован.

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на заводе по производству яичного порошка Имперово-Фудз в Ивано-Франковсе. Это куча контактов, а еще продукты. Моя родственница работала с ней на смене, говорит, что она работала можно сказать до последнего. А потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую. Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", - рассказала нам франковчанка Леся.

Вероятно, хоронить женщину будут без присутствия родственников - местные власти хотят провести закрытую церемонию в целях безопасности.

"Мы предлагаем не отдавать тело родственникам, и похоронить отдельно. Но для этого потребуется еще согласие семьи", - заявил журналистам и.о. губернатора Франковщины Виталий Федорив.

Первый случай смерти от коронавируса был 13 марта в Житомирской области, где умерла 71-летняя пенсионерка из города Радомышль, которая вернулась из поездки в Польшу.

Второй случай - 33-летняя Татьяна Вышиван из Черновицкой области, которая умерла 16 марта. Ее муж, который недавно вернулся из Италии, и двое детей Татьяны сейчас в изоляции.

Врачи сообщили, что у Вышиван были тяжелые сопутствующие заболевания, которые, скорее всего, и стали причиной его смерти. Но мать Татьяны, которая сейчас находится в Италии на заработках, убеждена, что ее дочь можно было спасти, если бы врачи не упустили время. По ее словам, дочке назначили антибиотики и отпустили домой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине по данным на 20.00 19 марта 2020 года подтвержден 21 случай инфицирования COVID-19.