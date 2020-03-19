Согласно сообщению Пенсионного фонда утвержден показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за январь 2020 года в сумме 9 581 гривня 38 копеек, передает Юрлига.

Данный показатель будет применяться для исчисления пенсии в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отмечается, что в Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал украинцам индексацию пенсий с 1 мая и прибавку в 1000 гривен с апреля.

Как отмечалось ранее, индексацию пенсий должны были провести еще 1 марта, но Кабмин тогдашнего премьера Алексея Гончарука ее не провел.

При этом, министр соцполитики Лазебная не смогла назвать точную дату, когда Кабмин проиндексирует пенсии.