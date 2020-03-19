Израильтянам запретят выходить на улицу во время карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране ужесточаются меры в связи с карантином. Правительство Израиля собирается одобрить положение о чрезвычайном положении. Жителям страны могут запретить выходить из дома.
Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские издания.
"Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция", - заявил премьер.
Он также отметил, что подобная мера вводится впервые в истории Израиля.
Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.
Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключения будут сделаны для работников жизненно необходимых профессий.
Ранее "Страна" писала, что Израиль решил полностью закрыть границы для иностранцев из-за коронавируса.
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