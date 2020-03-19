Европейский суд по правам человека принял ряд исключительных мер для реагирования на беспрецедентный мировой кризис в отрасли здравоохранения, принимая во внимание последние решения французской власти и Совета Европы.

Основная деятельность Суда будет, как правило, сохраняться, и особенно это касается решения приоритетных дел, информирует Юрлига.

С этой целью в рамках Суда, как правило, был установлен дистанционный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность выполнения его заданий.

Указанные меры были приняты для рассмотрения срочных обращений о временных мерах в соответствии с правилом 39 Регламента Суда. Данное правило применяется только тогда, когда существует неминуемый риск необратимого ущерба.

Помещения Европейского суда по правам человека сейчас не доступны для общественности, а заседания, назначенные на март и апрель, отменяются в ожидании дальнейших решений.

Шестимесячный срок подачи заявлений в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод является исключительно приостановленным на один месяц, начиная с понедельника 16 марта 2020 года.

Все сроки, отведенные на рассмотрение дел, которые сейчас продлеваются, будут приостановлены на один месяц, начиная с понедельника 16 марта 2020 года.

Данные новые условия работы будут постоянно пересматриваться, в зависимости от развития санитарной ситуации, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Суд продолжал функционировать, придерживаясь правил, установленных страной-участницей.

Об условиях работы ЕСПЧ разъяснено в сообщении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Сейчас ССУ принял менее кардинальные меры. В частности, рекомендовано подавать ходатайство об отложении рассмотрения дел в связи с карантинными мерами и все необходимые документы предоставлять суду в электронном виде", - сообщил председатель Комитета НААУ вопросов БПП Александр Дроздов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шанхае зарубежные компании вернулись к работе, используя удаленный доступ.

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