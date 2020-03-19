Министерство юстиции ввело ряд экстренных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в местах заключения.

Об этом сообщил министр Денис Малюська на своей странице в фейсбуке.

По его словам, департамент исполнения уголовных наказаний в частности запретил перемещать заключенных между учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами. Для участия в судебных заседаниях тюрьмы и колонии должны стараться максимально использовать систему видеоконференций.

Минюст просит максимально ограничить перемещение осужденных по территории учреждений, в частности доставлять еду прямо в камеры. Сами помещения обещают регулярно дезинфицировать и проветривать, а самим заключенным ежедневно мерять температуру.

В среду 18 марта в министерстве также сообщили, что за пять предыдущих дней в тюрьмах и колониях медики зафиксировали 122 случая простудных заболеваний, но при этом ни одного случая коронавирусной инфекции.

"Не хватает медицинского персонала при учреждениях исполнения наказаний. Средства индивидуальной защиты есть, но нужно больше. Ищем источники и ресурсы для пополнения резервов", - пишет Денис Малюська.

Министерство юстиции на время действия карантина также запретило свидания заключенных с родственниками и посещение колоний журналистами и правозащитными организациями.

"С 13 марта в учреждениях исполнения наказаний введен запрет посещений, кроме адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и суда", - цитирует пресс-служба заместительницу министра Елену Высоцкую.

В то же время, ряд организаций, следящих за соблюдением прав человека в местах несвободы, в последние дни отчитались о мониторинговых визитах. Так, Украинский институт прав человека во вторник сообщил о посещении Одесской исправительной колонии №14, где заключенные жаловались на перебои с питанием.

Украинский институт прав человека и Харьковская правозащитная группа вместе с рядом других правозащитных организаций из РФ, Италии, Испании, Германии, Франции и Бельгии в среду обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совету Европы с призывом как можно скорее защитить от коронавируса людей, которые содержатся в тюрьмах.

Лучшим решением проблемы будет значительное сокращение числа заключенных, - говорится в заявлении. В ином случае, что бы ни делали тюремные чиновники, конфигурация помещений и общая организация тюрем не позволят соблюсти требования, связанные, например, с безопасным расстоянием между людьми.

Среди других мер, предложенных в обращении - улучшение взаимодействия тюремной и гражданской медицины, увеличение количества койко-мест в тюремных больницах и медсанчастях, увеличение численности тюремного медперсонала.

"В то же время те немногие меры, которые уже приняли отдельные государства, такие как Франция, связаны скорее с ограничением прав заключенных. Это сокращение контактов с родственниками и коллективной активности, но это не те меры, которые могли бы существенно снизить риски", - отмечают правозащитные организации.

Уровень здравоохранения в тюремных системах разных европейских государств сильно разнится, но ни одна из этих систем не готова к грядущему кризису, считают правозащитники. Среди общих проблем, которым подвержены все европейские заключенные, - плохо проветриваемые помещения, низкий уровень гигиены, постоянное нахождение в большом коллективе, затрудненный доступ к маскам для людей с симптомами респираторных заболеваний.

Ранее "Страна" информировала, что только адвокатам разрешили посещать СИЗО даже во время коронавирусного карантина.

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