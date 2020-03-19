Житель Житомира, у которого в четверг, 19 марта обнаружили коронавирус Covid-19, работает в турфирме. Он был с группой туристов заграницей. Мужчина скрыл информацию о своих контактах, но уже известно, что за рубежом он находился вместе с группой туристов.

Об этом говорится в сообщении мэра Житомира Сергея Сухомлина изданию Житомир.info.

Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете.

Сейчас с помощью социальных сетей установлено, от какой именно турфирмы они ездили, где они были, и на утро планируется установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал.

По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока неизвестна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

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