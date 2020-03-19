Из-за коронавируса полмиллиона украинцев рискуют потерять работу. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр экономики Милованов.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу. Но данные из Китая - это официальная статистика", - отметил Милованов.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники.

"В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек", - добавил бывший министр.

Фото: facebook.com

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