Президент Франции Эмманюэль Макрон недоволен тем, как французы выполяют карантинные меры в связи с коронавирусом. Ранее французам разрешили выходить на улицу только в пяти случаях.

О недовольстве французского президента сообщает в четверг, 19 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные издания.

"Идея заключается в том, что все будут уважать то, что я сказал в понедельник вечером. Когда я вижу людей, которые продолжают ходить в парки, собираться вместе, ходить на пляжи в определенных местах или отправляются на открытые рынки, это потому, что они не поняли суть моего призыва", - заявил французский лидер.

Макрон также обратил внимание на то, что неизвестно, как долго будут необходимы ограничения, ведь неизвестно, "сколько волн (коронавируса - Ред.) будет" в стране.

По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.

Сейчас во Франции зарегистрировано почти 11 тыс. заболеваний COVID-19. 372 человека с новым коронавирусом умерли, 602 - полностью выздоровели.

Ранее "Страна" писала, что во Франции от коронавируса за одни сутки умерла почти сотня человек.

Также мы рассказывали, что французские производители шоколада решили отправить килограммы шоколада в больницы в качестве поддержки медицинскому персоналу, работающему с зараженными коронавирусом пациентами.