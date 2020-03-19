27 марта сессия Днепропетровского областного совета состоится в режиме онлайн. Об этом заявил глава ведомства Святослав Олейник и добавил, что карантин не помеха для проведения пленарных заседаний.

Они просто поменяют формат, сообщается на сайте облсовета.

Уточняется, что все 120 депутатов смогут приобщиться к специально созданному чату, где они смогут голосовать и выступить. Впрочем, регламент выступления будет сокращен до 1-й минуты в силу технических особенностей онлайн-заседания.

"С помощью чат-системы есть возможность организовать поименное голосование. Его скриншот станет основанием для законности протокола", - говорится в сообщении.

В облсовете допускают, что процесс может происходить медленнее, чем обычная сессия, но депутаты смогут задать вопросы и принять решение.

"Сессия будет проводиться в соответствии с законом с соблюдением всех норм. Это первая и обязательное условие. Мы обеспечим каждому депутату возможность высказаться и принять участие в обсуждении проектов решений", - отметил Святослав Олейник.

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