Депутаты Днепропетровского облсовета соберутся на сессию в режиме онлайн из-за коронавируса
27 марта сессия Днепропетровского областного совета состоится в режиме онлайн. Об этом заявил глава ведомства Святослав Олейник и добавил, что карантин не помеха для проведения пленарных заседаний.
Они просто поменяют формат, сообщается на сайте облсовета.
Уточняется, что все 120 депутатов смогут приобщиться к специально созданному чату, где они смогут голосовать и выступить. Впрочем, регламент выступления будет сокращен до 1-й минуты в силу технических особенностей онлайн-заседания.
"С помощью чат-системы есть возможность организовать поименное голосование. Его скриншот станет основанием для законности протокола", - говорится в сообщении.
В облсовете допускают, что процесс может происходить медленнее, чем обычная сессия, но депутаты смогут задать вопросы и принять решение.
"Сессия будет проводиться в соответствии с законом с соблюдением всех норм. Это первая и обязательное условие. Мы обеспечим каждому депутату возможность высказаться и принять участие в обсуждении проектов решений", - отметил Святослав Олейник.
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