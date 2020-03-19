Новые герои вДудя выпустили песню об аннексии Крыма. Видео
Новые герои вДудя - астраханская рок-группа Anakodaz - выпустили песню об аннексии Россией Крыма.
Композиция была представлена еще в 2018 году, но в интервью Юрию Дудю музыканты рассказали, что речь идет именно о Крыме.
В песне "Не курю" есть такие строки:
"Я занял твое сердце, без единого выстрела
Ты вроде вся проголосовала за это
Друг друга будем мы любить так же неистово
Как я люблю тушить об тебя сигареты".
Рок-певцы поправили Дудя, когда тот сказал "присоединение Крыма", отметив, что это была аннексия и большая ошибка.
Несмотря на свою позицию, въезд Anakodaz запрещен в Украину, поскольку они выступали для крымчан.
Песня "Не курю" группы Анакондаз, 18+:
Anakodaz - популярная рок-группа среди молодежи в России, наиболее известная песня сейчас - "Все хорошо".
Песня "Все хорошо" группы Анакондаз:
Интервью Анакондаз в передаче вДудь:
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