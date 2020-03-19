Новые герои вДудя - астраханская рок-группа Anakodaz - выпустили песню об аннексии Россией Крыма.

Композиция была представлена еще в 2018 году, но в интервью Юрию Дудю музыканты рассказали, что речь идет именно о Крыме.

В песне "Не курю" есть такие строки:

"Я занял твое сердце, без единого выстрела

Ты вроде вся проголосовала за это

Друг друга будем мы любить так же неистово

Как я люблю тушить об тебя сигареты".

Рок-певцы поправили Дудя, когда тот сказал "присоединение Крыма", отметив, что это была аннексия и большая ошибка.

Несмотря на свою позицию, въезд Anakodaz запрещен в Украину, поскольку они выступали для крымчан.

Песня "Не курю" группы Анакондаз, 18+:

Anakodaz - популярная рок-группа среди молодежи в России, наиболее известная песня сейчас - "Все хорошо".

Песня "Все хорошо" группы Анакондаз:

Интервью Анакондаз в передаче вДудь:

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