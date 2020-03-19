В четверг, 19 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 27,845 грн/$1 с 27,390 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни по окончанию торгов составили 27,81-27,88 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

На наличном рынке курс гривни в четверг немного снизился до 27,48-28,54 грн/$1 (купля-продажа) после укрепления в среду до 27,23-28,54 грн/$1.

На "сером" рынке 19 марта курс нацвалюты составил 27,86-28,12 грн/$1, тогда как вечером 18 марта он укрепился до 27,82-28,17 грн/$1.

Банки снизили курс при онлайн-обмене и, по-прежнему, сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank – до 27,66-28,49 грн/$1 (с 27,21-28,31 грн/$1 в среду вечером), ПриватБанк – до 27,6-28,6 грн/$1 (с 27,2-28,3 грн/$1), Ощадбанк – до 27,2-28,8 грн/$1 (с 27,0-28,5 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 27,4-28,6 грн/$1 (с 27,2-28,6 грн/$1).

Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 20 марта на уровне 27,8025 грн/$1 (19 марта – 27,2685 грн/$1).

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 марта снизился до 27,80 грн/$1 с 27,24 грн/$1 днем ранее.

Также Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16.1505

BYN 1 белорусский рубль - 10.8396

EUR 1 ЕВРО - 30.0934

PLN 1 польский злотый - 6.6061

CAD 1 канадский доллар - 19.2365

ILS 1 новый израильский шекель - 7.546

RUB 10 российских рублей - 3.4652

GBP 1 фунт стерлингов - 32.319

CZK 1 чешская крона - 1.0888

CHF 1 швейцарский франк - 28.5388

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3.9098

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 марта составил 841,2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $811,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронавируса всем американцам раздадут деньги. Взрослые получат по 1000, а дети - по 500 долларов.

Также мы сообщали, что НБУ резко снизил суточные вливания в поддержку гривни до 200 миллионов долларов.