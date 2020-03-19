"ПриватБанк" продлит действия карты "Для выплат" клиентам, у которых срок заканчивается во время карантина. Это делается для того, чтобы у людей не было необходимости приходить в отделение за новой картой. Картой, которую продлят, можно будет пользоваться еще три месяца.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить.

"На период карантина ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками", - добавили в пресс-службе.

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