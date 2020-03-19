В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Она умерла еще до получения теста на коронавирус. Ей было 56 лет.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавірус Інфо", в котором МОЗ информирует общественность об эпидемии.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам, - утверждается в сообщении. - Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19".

Скриншот: Telegram/Коронавірус Інфо

Кроме того, в Telegram-канале "Коронавирус" появились подробности болезни женщины.

"13 марта у женщины повысилась температура тела и появился сухой кашель. Спустя два дня она обратилась к семейному врачу, но от госпитализации отказалась. 16 марта ее доставили в инфекционную больницу из-за отдышки и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Также в публикации добавляют, что женщина умерла 17 марта в результате нарастания дыхательной недостаточности, но все ждали результат теста на коронавирус.

Скриншот: Telegram/Коронаврус

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