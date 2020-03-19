Первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Ивано-Франковске оказался третьим летальным. Covid-19 в тестах умершей женщины подтвердился посмертно.

Об этом сообщил на брифинге губернатор области.

Вчера появилось сообщение, что в областной клинической больнице на Прикарпатье умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Выражаем соболезнования родным и близким... Поставили диагноз - грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока неподтверждена на то, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", - сообщил еще вчера Федорив.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава Украины сегодня.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине по данным на 20.00 19 марта 2020 года подтвержден 21 случай инфицирования COVID-19.

Также мы рассказывали, что первые два случая коронавируса зафиксированы в Днепропетровской области.