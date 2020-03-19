В Украине по данным на вечер 19 марта 2020 года подтвержден 21 случай инфицирования COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья страны.

На этот раз два случая зафиксированы в Днепропетровской области и первый случай в Ивано-Франковской области, который сразу оказался и третьим летальным в стране.



"По состоянию на 20:00 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2)", - говорится в сообщении.

По результатам исследований региональных лабораторий в Днепропетровской области выявлено 2 случая, в Житомирской один случай, в Киеве еще один.

Скриншот: Telegram/Коронавірус Інфо

Ранее "Страна" писала, что первые два случая коронавируса зафиксированы в Днепропетровской области.

По данным на вечер 18 марта в Украине было 16 случаев коронавирусной инфекции.