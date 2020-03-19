В Днепропетровской области выявили первых двух больных с коронавирусной инфекцией. Теперь в Украине уже 21 подтвержденный случай больных коронавирусной инфекцией. Сейчас они - под пристальным наблюдением медиков.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Он заверил, что в области сделали все, чтобы не допустить распространения вируса. Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровской из-за границы. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

Сейчас медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В области определены две госпитальные базы Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они - на 430 коек.

Ранее "Страна" писала о том, что вернувшийся из Великобритании украинец Андрей Марунчак обвиняет в халатности медиков районной больницы города Галич на Ивано-Франковщине. По его словам, когда он обратился в больницу и сообщил, что прибыл из Европы, медики попросту убежали и закрыли за собой дверь изнутри.

Также мы рассказывали, что по состоянию на четверг, 19 марта, в Харькове 22 человека изолированы и находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус.