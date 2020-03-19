В связи с распространением коронавируса в некоторых городах Украины не просто ограничили работу общественного транспорта, а полностью ее останавливают. Об этом заявили уже в нескольких городах - Черновцах, Ужгороде, Луцке и Нововолынске.

В Черновцах, где по состоянию на 19 марта зафиксировали 10 случаев коронавируса, общественный транспорт - троллейбусы и автобусы - полностью прекратил работу. Такое решение принял мэр Черновцов Алексей Каспрук. Ранее городская власть заявляла о более мягкой мере - приостановке предоставления льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте пенсионерам, чтобы они сидели дома.

Кроме того, по улицам Черновцов ездят патрульные машины полиции и предупреждают население о режиме карантина. Причем делают это на двух языках: румынском и украинском. "На территории области действует карантин из-за коронавируса. Избегайте контактов. Не выходите из дома. Избегайте скоплений людей", - говорят полицейские.

Тем временем в городе создали вайбер-чат "Чернівці, підвези медика", в котором водители предлагают подвезти тех, у кого нет машины.

В Ужгороде горсовет также принял решение об остановке работы общественного транспорта на время карантина - с 20 марта. Местным предприятиям рекомендовали организовать подвоз работников.

Прекратил работу общественный транспорт и в Луцке: с 19 марта и до конца карантина.

Решение о прекращении работы общественного транспорта приняли в Нововолынске (Волынская область). "С целью предотвращения распространения коронавируса и для безопасности граждан, 20 марта с 00:01 в Нововолынске временно до окончания карантина прекращается работа общественного транспорта", - говорится в сообщении горсовета.

В Киеве, Харькове, Днепропетровске - закрыли метро на время карантина. Во всех областных центрах предписали пускать не больше, чем 10 человек в маршрутку и не более 20 - в троллейбусы, трамваи. За несоблюдение правил уже начали штрафовать. Так, сегодня во Львове вынесли 5 постановлений по 17 тыс. грн на водителей. Завтра обещают еще более жесткие методы.

При этом в рейсы стало выходить меньше транспорта. На это жалуются в Одессе и Львове.

Напомним, что во Львове решили отменить бесплатный проезд для льготников, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Решение вступит в силу с 23 марта и будет действовать до конца карантина.

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