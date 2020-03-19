Известный астролог Влад Росс рассказал "Стране", какие знаки Зодиака более склонны к таким инфекциям, как коронавирус. По его словам, в группе риска четыре знака, еще четыре - менее подвержены таким заболеваниям.

Более склонны заболеть коронавирусом - Близнецы, Телец, Водолей, Скорпион. Менее склонны - Стрелец, Лев, Весы, Дева.

Ранее Влад Росс подготовил прогноз, когда в Украине закончится эпидемия коронавируса.

По его расчетам, вирус покинет нашу страну, как только температура воздуха будет больше +20 градусов. Кроме того, после 10-го апреля в Украине ожидается потепление, что также притормозит распространение инфекции.

Росс отметил, что для зодиакального знака Тельца, под которым находится Украина, нет сильной угрозы.

Ранее мы писали, при какой температуре погибает коронавирус Covid-19.

А также писали, что более уязвимы к заражению коронавирусом обладатели второй группы крови.