Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня и по всей Украине будут курсировать по улицам городов специальные автомобили ДСНС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина

Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания!

не выходить на улицу без необходимости;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за карантина молодожены пришли на роспись в масках и перчатках.

Также мы сообщали, что в Киеве водителей и кондукторов, которые не выполнили требований карантина, оштрафовали на 18 тысяч.