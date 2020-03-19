По улицам городов Украины пустят автомобили с громкоговорителями. Людей просят оставаться дома
Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня и по всей Украине будут курсировать по улицам городов специальные автомобили ДСНС с громкоговорителями и информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина
Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места проживания!
- не выходить на улицу без необходимости;
- не посещать места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее 2 метра;
- соблюдать меры личной гигиены;
- заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за карантина молодожены пришли на роспись в масках и перчатках.
Также мы сообщали, что в Киеве водителей и кондукторов, которые не выполнили требований карантина, оштрафовали на 18 тысяч.
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