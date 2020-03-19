В Италии количество заболевших коронавирусом нового типа COVID-19 уже превысило 40 тысяч. От болезни погибли 3400 человек, это на 200 человек больше, чем в Китае, откуда и распространился коронавирус.

Об этом сообщают данные портала worldometers.info.

Всего а день 19 марта врачи обнаружили коронавирус у 5300 человек. Всего активных случаев заболевания в стране по данным на 19 марта 33,190. Из них 2,498 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 4400 человек.

В Китае, для примера, почти 81 тысяч зараженных, от вируса умерли 3,245 человек. Выздоровели 70,420 пациентов. Активных случаев в Китае 7,263. Таким образом, Италия выходит на первое место в мире по количеству активных заболеваний, а также по количеству смертей от коронавируса.

Сейчас во всем мире 236,684 случаев заражения коронавирусом. В мире умерли 9,818, а выздоровели после болезни 86,676.

Ранее "Страна" писала, что в городе Бергамо в Италии, где сейчас европейский эпицентр коронавируса, тела погибших от атипичной пневмонии, вызываемой вирусом, начали вывозить за город. Причина в том, что городской крематорий не справляется с количеством жертв. Вывозят трупы на грузовиках.

Также мы рассказывали, что в стране карантин из-за коронавируса хотят продлить и после 3 апреля.