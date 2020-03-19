Группа из семи украинцев застряла в Исландии и не может улететь в Украину из-за закрытия авиасообщения в странах Европы из-за пандемии коронавируса. Им предлагают эвакуироваться через Польшу за 800 евро с человека.

Об этом говорится в видеообращении украинцев, опубликованном в Инстаграме.

Как пояснила одна из украинок, группа прилетела в Исландию 13 марта, но уже во время перелета президент Владимир Зеленский объявил о закрытии границ и о том, что у граждан за границей есть три дня на возвращение домой.

"Так как мы находимся на острове и прямых перелетов до Украины нет, перелет может осуществляться только транзитом через какую-либо европейскую страну. Страны начали закрываться одна за другой", - рассказала она.

По ее словам, улететь через другие государства им не удалось, так как все аэропорты закрылись, а деньги за уже купленные билеты им не вернули. Как рассказала украинка, всего в Исландии находятся около 90 граждан Украины.

"По информации, которую дало посольство, эвакуация не может осуществиться авиакомпаниями МУА и Skyup, так это далекий перелет для них, а это всего 4400 км и прилететь сюда они могут без дозаправки, потому что есть рейсы с таким же километражем, которые выполняют компании. Поэтому мы ждем эвакуации, но мы хотим эвакуироваться от сюда бесплатно, а не за какие-то космические деньги", - говорится в обращении.

Женщина пояснила, что в посольстве им сообщили о переговорах с Польшей, которая сможет совершить эвакуацию за 800 евро с человека.

"Про какие деньги мы может говорить, если премьер-министр выделил на эвакуацию граждан Украины из-за границы больше 4 млн долларов. Куда пойдут эти деньги, если эвакуация будет проводиться за деньги граждан?", - возмущается украинка.

По ее словам, им пришлось арендовать квартиру за свои деньги и купить еду, но средства уже кончаются.

Напомним, ранее в Кабмине сообщили, что эвакуация украинцев из-за рубежа обойдется бюджету в 115 млн гривен.

При этом консульство Украины в Германии предложило согражданам эвакуацию за 225 долларов с человека.