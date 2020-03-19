Боровшаявся за выдвижение в президенты США от Демократической партии американский конгрессмен Тулси Габбард заявила о прекращении президентской кампании. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Габбард, которая с начала праймериз заручилась поддержкой всего двух выборщиков (для выдвижения нужно почти две тысячи), заявила о поддержке кандидатуры Джо Байдена.

"Хотя я согласна с вице-президентом не по всем вопросам, я знаю, что у него доброе сердце, что он мотивирован любовью к нашей стране и американскому народу", - говорится в заявлении Габбард.

Таким образом, у Байдена остался только один конкурент - сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который сильно отстает по количеству выборщиков.

От Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в США стали известны победители праймериз, которые и будут бороться за пост президента.

Также мы сообщали, что в США покинула президентскую гонку Элизабет Уоррен, которая отбирала голоса у Сандерса.