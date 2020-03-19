Возникновению пандемии COVID-19 способствовало утаивание властями Китая информации о коронавирусе. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад (. . .) к сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что американские власти были готовы к распространению эпидемии. Трамп напомнил, что США раньше остальных стран мира запретили въезд к себе с территории Китая.

Он отметил, что если бы США позволили "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в США была бы куда хуже.

Затем Трамп повторил мысль, что недостаточно оперативное предоставление информации властями КНР о коронавирусе привело к нынешнему кризису в мире. "Если бы мы узнали обо всем несколькими месяцами ранее, то вирус можно было бы сдержать в границах одной провинции (Китая - Ред.)", - сказал Трамп.

Напомним, новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. Сейчас в мире зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания.

Как сообщалось, в МИД Китая предположили, что Covid-19 в Ухань завезли американские военные.

Также мы сообщали, что Канада обещает предоставить Украине медоборудование и препараты для борьбы с коронавирусом.