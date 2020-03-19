В городе Бергамо в Италии, где сейчас европейский эпицентр коронавируса, тела погибших от атипичной пневмонии, вызываемой вирусом, начали вывозить за город. Причина в том, что городской крематорий не справляется с количеством жертв. Вывозят трупы на грузовиках.

Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

По информации в сообщении, военные доставляют тела погибших в другие регионы страны.

"Это армейский грузовик, который вывозит трупы из Бергамо, это одна из самых печальных фотографий в истории нашей страны", - говорится в сообщении.

По данным на вечер 19 марта всего в Италии больше 41 тысячи зараженных коронавирусом. В стране погибли 3400 человек, а выздоровели 4400. На данный момент в мире 236,5 тысяч инфицированных.

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