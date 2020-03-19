Молодая врач-реаниматолог Николь Соколова, работающая в одной из киевских больниц, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и Министерству охраны здоровья. Она сообщала представителям власти о катастрофическом положении с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты.

Открытое обращение девушка опубликовала в своем Instagram.

Николь рассказала, что ее зарплата составляет всего 5-6 тысяч гривен в месяц, и на работу она ездит исключительно на метро, добавив, что в условиях карантина не сможет позволить себе такси. Для нее неподъемны даже минимальные тарифы. Большая часть врачей, все санитарки и 80% медсестер (которых и так дефицит) тоже не могут ездить на работу, потому что живут за пределами столицы и не имеют автомобиля.

Затем она описала ужасающую ситуацию в своем отделении.

"В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и сказали не будет!.. Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах, в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечится" самостоятельно", - спрогнозировала развитие событий девушка.

Она отметила, что из индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 (минимум три единицы в сутки на каждого), дезрастворы. Также необходима развозка медицинского персонала.

"Хватит относиться к врачам как к второсортному персоналу, который за гроши и без ничего должен вас спасать. Все уйдут, и Гиппократ не поможет! И вы увидите реальную катострофу... Такой ужас происходит в столице, а я молчу о переферии. Если что-то делаете на благо народа, просчитайте все последствия, особенно для тех, кто должен вас спасать... Пора подумать о медицине", - призвала врач.

Скриншот: Instagram/nikol_skokova

"Страна" уже писала о кризисе в больницах со слов других медиков.

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