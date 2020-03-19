В Берлине отменили церемонию празднования 75-летия окончания Второй мировой войны из-за коронавируса
В Берлине решили отменить центральную церемонию по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая была запланирована на 8 мая, из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает в четверг агентство DPA со ссылкой на канцелярию президента ФРГ.
Как отмечается, мероприятие, на котором планировалось выступление главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера, должно было пройти при участии высоких иностранных гостей на Площади Республики перед историческим зданием рейхстага.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отказался от посещения Парада Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.
Также мы писали, что в Казахстане из-за распространения коронавирусной инфекции в стране отменили юбилейный парад Победы.
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