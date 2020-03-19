В пятницу, 20 марта, на большей части Украины синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Лишь в Карпатах и на Прикарпатье ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Ближайшей ночью температура воздуха на большей части страны от +2 до +7 градусов. На юго-востоке местами от 0 до -3. Днем воздух прогреется до +9-14 градусов, на юге и Закарпатье - до +13-18.

Фото: meteo.gov.ua

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