Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал анекдот, рассказанный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Скандальный российский политик предложил Батьке встретиться на границе в Смоленской области и выпить вместе за здоровье русских и белорусов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пикировка между россиянином и белорусом началась с того, что Лукашенко посоветовал в качестве профилактики заражения коронавирусной инфекцией мытье рук, баню и водку. Жириновский раскритиковал эти советы Лукашенко, назвав их устаревшими. В свою очередь, Батька рассказал анекдот о Жириновском, водке и коронавирусе.

Теперь настал черед ответа председателя ЛДПР.

"Дорогой Александр Григорьевич! Я бывал в Белоруссии неоднократно, мы с вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется две недели сидеть на карантине – я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области", – призвал Жириновский.



Он добавил, что губернатор Смоленской области – представитель ЛДПР.



"Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич", – попрощался политик.

Ранее "Страна" рассказывала о матерной переписке Жириновского с Ильей Кивой.

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