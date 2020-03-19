В магазине оптовой торговли "Метро", который находится в Киеве на Позняках, пустуют полки, на которых должны находиться крупы. В то же время мясной отдел полон продуктов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна

Такой продуктовый ажиотаж, скорее всего, связан с тем, что в стране объявлен карантин из-за распространения коронавируса. А в Киеве сегодня обнаружили еще одного зараженного.

Ранее "Страна" писала, что женщину с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 пришлось доставлять на обследование с помощью полиции. Она категорически отказалась от госпитализации и сразу же пошла в магазин АТБ.

Также мы рассказывали, что в о состоянию на четверг, 19 марта, во многих киевских аптеках раскупили парацетамол - лекарство, которое во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали применять для самолечения коронавируса.