В четверг, 19 марта, цены на нефть после обвального падения вновь пошли в рост. К вечеру основные котировки вернули половину потерянной накануне стоимости.

Нефть WTI подорожала почти на четверть. Стоимость черного золота этого сорта увеличилась на 22,7% - до 25,56 долларов США за баррель.

А фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись на 11,25%. Теперь их цена составляет 27,68 долларов США за баррель, хотя еще несколько часов назад эта нефть котировалась по 26,5 долларов за баррель.

Как писала "Страна" вчера, мировые цены на нефть 18 марта рухнули до исторического минимума за последние восемнадцать лет.

С резким удешевлением нефти связано падение курса рубля в России. Впервые за четыре года доллар превысил планку в 81 рубль.