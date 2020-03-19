В четверг, 19 марта, в столичном парке "Муромец", который ранее назывался парком Дружбы народов. В парке горит трава. Огонь уничтожил уже несколько гектаров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Святослав Хоменко.

Парк находится между устьями Десны, Черторыем (Десенкой) и Днепром, а с юга переходит к Труханову острову.

Напомним, граждане активно начали наводить порядок на придомовых территориях, в Киевской области участились случаи пожаров из-за разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

Фото: Facebook/Svyatoslav Xomenko

Ранее "Страна" писала, что в Черновицкой области в пожаре погибли трое детей.

Также мы рассказывали, что всего за одни сутки 18 марта в Украине зафиксированы 602 пожара. Все они возникли на открытых территориях и в естественных экосистемах.