Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады обсудили по телефону противодействие пандемии коронавируса, а также оказание помощи населению обеих стран. Канада пообещала предоставить Украине медицинское оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 19 марта.

Как отмечается, Владимир Зеленский выразил искреннюю поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса супруге Софи.

Президент проинформировал Премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий обеих стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

Кроме того, канадский премьер пообещал Зеленскому содействие в вопросе вывоза из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что у жены Трюдо подтвердился коронавирус, и премьер Канады бросил на борьбу с заразой миллиард долларов.

Также мы писали, что канадский премьер Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены.