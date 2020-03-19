Одесса уже несколько суток на карантине. "Страна" побывала на рынках города и промышленном рынке "7-й километр" и выяснила, кого из предпринимателей эпидемия ударила ниже пояса, а для кого коронавирус стал настоящей золотой жилой.

На знаменитый промрынок "Семерка" сейчас попасть из города проблематично – автобусы и маршрутки отменили рейсы. Зато на него можно попасть на автомобиле – шлагбаумы и охрана рынка работает, беспрепятственно пропуская машины на стоянку и к контейнера. Цена проезда легковушки – 15 гривен.

Охранники в будке возле шлагбаума в масках и в резиновых перчатках. Правда, тот кто принимает оплату за въезд, берет купюры без перчаток. "Семерка" пустынна, на стоянке – от силы около сотни автомобилей. Для сравнения – в обычный рабочий день сюда за сутки заезжают десятки тысяч машин.

На стоянке скучает стайка вьетнамцев – менял валюты. Менялы – вьетнамцы, это "фирменная" достопримечательность одесской "Семерки" - выходцы с Дальнего Востока обменивают валюту по минимальному курсу и давно монополизировали эту нишу. "Меняти?" - тут же подскакивает к моему автомобилю с традиционным вопросом один из перекупщиков. Увидев отрицательный жест, меняла тут же теряет интерес и разочарованно отходит.

По телефону один из знакомых вьетнамцев – менял уверяет, что большинство его коллег не вышло на работу на промрынок и осталось дома.

"Взятки за право работать на обмене полицейским с промрынка не повысились, но на мелких суммах работать уже невыгодно, на рынке нет покупателей, которые, как правило, скидывают сто – двести долларов. Остались только те из моих земляков, которые работают на крупных суммах. Курс доллара и евро скачет, многие кинулись скупаться. Книжка (неофициальный одесский валютный рынок – Ред.), не дает хорошего курса, у них доллар дороже. Наши могут дать курс намного лучше, поэтому и дежурят на "Семерке" - туда специально многие едут из Одессы прикупить долларов. В обменниках валюты давно нет. А у нас – всегда есть, любая сумма", - рассказывает вьетнамец Нгуен.

Большинство контейнеров и магазинов на рынке закрыты – официально "Семерка" объявила карантин до 3 апреля. Однако есть исключения – примерно один из пятидесяти контейнеров все равно открыт и спокойно работает, отпуская товар как оптом, так и в розницу. Официально, правда, считается, что они не торгуют, а якобы делают переучет товара.

"Большинство торговцев "Семерки" - ФОП – физические лица-предприниматели. Администрация не имеет законных прав их закрывать. Это дело полиции, которая должна следить за выполнением постановлений Кабмина. Но у полиции свои интересы, поэтому некоторые работают без всяких препятствий. Если видишь открытый магазин – значит его напрямую крышуют либо менты, либо прокуроры. Или владельцы точки – родственники каких-то важных чинов. Но даже эти "блатные" тоже идут в минус сейчас – покупателей нет. В плюсе сейчас только очень крупные оптовики, у которых огромные запасы на складах, солидные запасы "кэша" и прибитая клиентура. Но весь "крупняк Семерки" - это тоже "блатные", те, кто всегда торговал "контрабасом" и напрямую связан с ментами, прокурорами и таможней", - говорит один из знакомых предпринимателей.

Закрытие промрынка на карантин для многих арендаторов контейнеров и магазинов стало настоящим крахом – администрация и владельцы контейнеров не отсрочили сроки выплаты аренды за торговые площади. Плату в полном объеме предпринимателям приходится платить в полном объеме.

"Мой бизнес – средний по меркам "Семерки", у меня всего пять магазинов и контейнеров с тканями и фурнитурой. "Жировые" отложения – запас прочности у меня есть, но на пару месяцев. Я продолжаю работать, но со склада. Оптом отпускаю товар своим проверенным клиентам. Даем товар на консигнацию, пошли даже на то, что не устанавливаем каких-то определенных сроков оплаты за товар. Вошли в положение оптовиков только для того, чтобы удержать свою клиентуру. Запасов товара тоже хватит на месяца полтора – два. Но если карантин продлится, то будет банкротство – я не смогу закупать товар в Китае, просто не накоплю нужных сумм. Но другим моим коллегам вовсе не сладко. По моим подсчетам процентов 20 – 30 торговцев с рынка обанкротится и 3 апреля, даже если карантин закончится, то они уже не откроются – запасов у них нет. Зато есть пару наших конкурентов, которые продолжают работать – магазины у них открыты, а администрация и полиция их просто "не видит". Поэтому для законопослушных предпринимателей, которые реально закрылись, карантин это удар ниже пояса – пока я закрыт, конкуренты наращивают обороты и реально переманивают оптовиков. Кстати, когда на рынок приезжают журналисты – а видео- и фото-съемку и репортажи на "Семерке" можно официально делать только по согласованию с администрацией, то большинство открытых магазинов закрываются – их предупреждают о репортерах из конторы рынка", - рассказывает мне предприниматель Анатолий В.

В отличие от промрынка "Седьмой километр", центральный одесский рынок "Привоз" открыт и явно не испытывает недостатка в покупателях. Очень людно.

"Вещевая торговля на "Привозе" после закрытия "Семерки" и большинства магазинов города сейчас настоящий клондайк. Здесь можно купить все что угодно, любую вещь – от одежды, посуды, контрабандных сигарет до бытовой техники. Поэтому никто не собирается закрывать вещевые лавки на рынке, сейчас это курица, несущаяся золотыми яйцами. Все в прибыли, от владельцев рынка, до полиции и мэрии, которые получают откаты. Хоть "Привоз" и не сравнить с "Семеркой" - разные масштабы, но сейчас здесь настоящий бум. Кстати, многие предприниматели с "7 километра" перебрались сюда – пооткрывали по соседству склады и перевозят товар сюда. Хотя, если честно, покупателей намного меньше во время карантина. Поэтому приходится поднимать цены. Для меня это не очень хорошо, многие покупатели возмущаются. Кстати, неофициальная, черная аренда за прилавки и магазины и взятки полиции на "Привозе" тоже заметно поднялись – если раньше небольшая вещевая точка платила "в черную", помимо официальной аренды, от пятисот до штуки баксов в месяц, то сейчас нужно платить процентов на 20 – 30 больше. Но тем, кто на "Привозе" крышует торговлю – наши проблемы по барабану, до лампочки. Для кого вирус – война, а для кого – мать родна", - признался арендатор магазина на "Привозе" Евгений.

На "Привозе" открыты все магазины и прилавки – от продуктовых до вещевых. Ни полиция, ни администрация даже не пытаются закрывать вещевые лавочки и ряды. В мясном и молочном корпусах продавцы почти поголовно – без масок и без перчаток, среди покупателей тоже лишь один из десяти – в маске. Многие продавцы пересчитывают купюры голыми руками и тут же ими накладывают в пакеты продукты. А прямо на входе молочного корпуса несколько продавцов разложили свой товар – молоко в пластиковых бутылках и творога прямо на ступеньках.

Если говорить откровенно – на "Привозе" и возле него созданы идеальные условия не только для эпидемии короновируса, но и для любой другой заразы.

В общественных туалетах "Привоза" - вонь, лужи мочи, грязные "чаши Генуя" - таково официальное название "очек" в уборных. Возле умывальников в общественных уборных рынка нет даже мыла.

"Мыло воруют здесь постоянно, его на всех не напасешься! Нормальные люди с собой мыло приносят и руки моют. Скажи спасибо, что бумага есть…" - ворчит в ответ из окошка "смотрящая" за туалетом старушка.

Грязь, мусор, огромное скопление людей. Товар, разложенный прямо на земле и на загаженных тротуарах, явно больные всем, чем можно, снующие всюду бродяги – это вполне себе "норма" как для самого "Привоза", так и для его спутника - неофициальной барахолки, расположенной вдоль рынка – на соседней улице Новощепной ряд. Вообще-то весь этот "апокалипсис" всегда был на "Привозе". Ничего не изменилось и сейчас, во время карантина.

После посещения общественного туалета, помыв руки без мыла – (воруют!), здесь запросто можно попробовать, взяв просто пальцами с доски на прилавке квашеную капусту, или помидор. Рядом с прилавками с капустой и овощами с бетонных лотков здесь "почти" незаметно для охраны рынка и полиции торгуют вином на розлив. Из мер безопасности у некоторых "подпольных" продавцов домашнего вина появились лишь невиданные раньше одноразовые стаканчики. Однако многие продавцы вина по старинке наливают жаждущим вино в стеклянные стаканы, ополаскивая их водой после очередного покупателя. О пандемии вируса здесь явно ничего не слышали. Зато тема для разговоров о карантине и соленые шуточки про пандемию сейчас явно самая главная на "Привозе" - обрывки разговоров об этом слышны везде.

Охрана рынка и полиция демонстративно расхаживает по рынку в масках и перчатках. Но "тормозит" и явно обилечивает лишь разносчиков примитивного уличного "фаст-фуда" - пирожков, шашлыка в тесте и самсы. Кстати, точки по продаже такой же снеди – все это выставлено под открытым небом на прилавках без марли или закрытых витрин, почему-то остаются "незамеченными" охраной рынка.

"Механизм" такого игнора известен: все торговцы, кроме владельцев крупных магазинов, помимо официальной аренды платят наличными небольшие суммы – в зависимости от рода торговли и "проходняка" торговой точки каждый день охранникам и полицейским. С миру по нитке, но в результате владельцам рынка "капает" ежедневно по нескольку тысяч долларов в сутки.

Кстати, ночная торговля на "Привозе" также процветает – после семи вечера здесь начинают торговать оптом продуктами.

Впрочем, официально администрация заявляет о том, что все на рынке приняты все меры – якобы дезинфицируют торговые площади, а реализаторам категорически запрещено торговать продуктами без масок и резиновых перчаток. На деле дезинфекция, по словам знакомого предпринимателя с "Привоза" ограничивается лишь поливом территории рынка и прилавков водой с хлоркой поздно ночью, после закрытия оптовой торговли. Но продавцы, мягко говоря, игнорируют ценные указания администрации – лишь каждый десятый торговец в маске. Да и эти маски – лишь декорация, у многих они просто болтаются на шее, ниже подбородка.