В среду, 18 марта, в киевском РАГСе Соломенского района провели необычную роспись. Молодожены зарегистрировали свою новую семью в масках и перчатках в связи с карантином из-за коронавируса.

Фото необычного мероприятия опубликовал Информатор.

Как отмечается, Ляна и Андрей были в масках и перчатках. Но не только они. Все близкие, которые пришли поздравить друзей с праздником, тоже были в средствах защиты.

"У меня слетели все планы из-за карантина: от флориста и визажиста до оператора и ресторана. Поэтому мы решили вот так встретить рождение новой семьи", — рассказывает теперь уже жена Ляна.

Фото: kiev.informator.ua

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