Несмотря на карантин, отделы РАСГов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки. От этом заявила замминистра юстиции Ольга Онищук, передают "Украинские новости".

"Принимаем заявки, но на брак за сутки. При этом очень большое скопление граждан и мы просим воздержаться от регистрации (браков) и не обращаться", - сказала она.

Также Онищук сообщила, что обычные браки могут зарегистрировать все те, кто подал заявки до 13 марта, то есть до времени введения в стране карантина.

Напомним, при регистрации брака за сутки на церемонии может присутствовать только пара молодоженов, без гостей. И удовольствие это не из дешевых: за обычную роспись без гостей придется заплатить 6138 грн (+ 600 грн за бронирование даты и время проведения).

Также мы сообщали, что Минздрав призвал украинцев не воспринимать карантин как отпуск или каникулы.