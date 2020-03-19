Появились детали о возможных путях заражения коронавирусом одного из трех больных киевлян. Скорее всего, мужчина привез его из Швейцарии.

Об этом написал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского головы, третий инфицированный - это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию.

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству охраны здоровья, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.

Сейчас мужчина находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

В конце поста мэр призвал киевлян по возможности оставаться дома.

"Страна" следит за ситуацией с распространением по Украине коронавируса.

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