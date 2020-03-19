Сегодня в Харькове мэр Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский очень жестко высказались по поводу губернатора Алексея Кучера. Появилось видео, на котором бизнесмен называет Кучера посмешищем.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Также канал назвал непосредственную причину нападок на главу Харьковской ОГА. "Политика Страны" написала следующее.

Источник в харьковских политических кругах сообщил "Стране" непосредственную причину сегодняшнего конфликта Кернеса и Ярославского с губернатором Харьковской области Кучером.

"Кучер собрал бизнесменов, фермеров с района, около 80 человек. Все они ехали к Ярославскому, и это было оговорено. Но Кучер почему-то решил, что никакого Palace Hotel не надо и встречу будут проводить в ХОГА вопреки договоренностям. Губернатор посчитал себя главным и поступил так, как с его точки зрения было правильно. И собрал всех в забитом неподготовленном к мероприятию зале ХОГА. А в самом Palace Hotel уже произошло то, что все видели", - рассказал "Стране" источник.

Сегодня "Страна" сообщала, что власти Харькова собираются обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой пересмотреть решение о запрете работы метро.

А ранее мы рассказывали, что известно об Алексее Кучере.