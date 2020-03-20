Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Предлагаем гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака. Сегодня астрологи советуют воздержаться от активной деятельности.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у Овнов будет возможность возобновить прерванные отношения и удачно провести ряд переговоров. Звезды не рекомендуют сегодня вступать в споры и занимать деньги. Вечер лучше провести в одиночестве, поразмыслив над дальнейшими планами и идеями. 

Телец (21.04 - 20.05) 

Вашему здоровью и энергии могут позавидовать многие, однако все это достигнуто только благодаря здоровому образу жизни и силе воли. Поддерживайте направление ЗОЖ и сегодня. Но не перенапрягайте тело физическими занятиями, не злоупотребляйте сладким и алкоголем. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов настал удачный период, который целиком можно посвятить оздоровлению организма. Это может быть медитация или йога. Не забывайте о диете и самоконтроле. Сегодня разрешаться те проблемы, которые вас давно беспокоили. При этом важно не зацикливаться на второстепенных делах. 

Рак (22.06 - 22.07)

Проявите тактичность и терпеливость по отношению к близким - в ваших отношениях не все так радужно, как хотелось бы. Для того, чтобы исправить ситуацию, вспомните и переосмыслите прошлый опыт. В противном случае, вы можете воспринимать разочарование в любовном плане слишком болезненно.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня прекрасный день для творчества и реализации. Многие Львы смогут выделить время, чтобы наконец-то оценить перспективы предложений или обдумать необходимость новых любовных отношений. Давая волю своим чувствам, стоит проявить бережливость в денежных вопросах.

Дева (24.08 - 23.09)  

Девам сегодня может помешать некоторая инфантильность и нерешительность в решении вопросов, которые потребуют от вас профессионализма. Вечером вас могут ожидать приятные встречи, есть также шанс для начала новых романтических отношений.

Весы (24.09 - 23.10)  

Сегодня Весам важно обдумать для себя интересное хобби, которое не даст вам скучать на протяжение нескольких недель. Как только вы определитесь, в какое русло направить энергию, она станет зарождаться в неограниченных количествах.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Сегодня вас могут выводить из себя даже близкие и родные. Если есть возможность, уединитесь и наведите порядок в бумагах и личных вещах. Вечером можно прогуляться в парке. Не забывайте, что праздность и пустая болтовня для сегодняшнего вечера не подходят.

Стрелец (23.11 - 21.12

Звезды говорят о крушении некоторых надежд Стрельцов, на работе и дома могут быть конфликты, а хронические заболевания могут активизироваться в эти дни. Самый хороший выход сегодня - сдержанность и компромисс. Также весьма продуктивными окажутся новые знакомства.

Козерог (22.12 - 20.01) 

Козерогам не нужно сегодня давать никаких обещаний. Перед важным разговором, обдумайте все "за" и "против". Не стремитесь доказывать свою позицию любой ценой. Общение с другими людьми предполагает умения учитывать их желания и настроения.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня самое время разобрать гору накопившихся дел, однако успех принесет разборчивость в социальных связях и опыт общения с противоположным полом. Чтобы избежать разногласий, будьте экономными и ставьте конкретные и понятные задачи, с которыми можно справиться.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

День будет неустойчивым для Рыб - настроение сменяется то грустью, то радостью, что говорит о неполноценном отдыхе на прошлых выходных. В любом случае, соберите волю в кулак и не идите на поводу у чужих прихотей, а вечером позвольте себе отдохнуть.

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