Предлагаем гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака. Сегодня астрологи советуют воздержаться от активной деятельности.
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Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня у Овнов будет возможность возобновить прерванные отношения и удачно провести ряд переговоров. Звезды не рекомендуют сегодня вступать в споры и занимать деньги. Вечер лучше провести в одиночестве, поразмыслив над дальнейшими планами и идеями.
Телец (21.04 - 20.05)
Вашему здоровью и энергии могут позавидовать многие, однако все это достигнуто только благодаря здоровому образу жизни и силе воли. Поддерживайте направление ЗОЖ и сегодня. Но не перенапрягайте тело физическими занятиями, не злоупотребляйте сладким и алкоголем.
Близнецы (21.05 - 21.06)
У Близнецов настал удачный период, который целиком можно посвятить оздоровлению организма. Это может быть медитация или йога. Не забывайте о диете и самоконтроле. Сегодня разрешаться те проблемы, которые вас давно беспокоили. При этом важно не зацикливаться на второстепенных делах.
Рак (22.06 - 22.07)
Проявите тактичность и терпеливость по отношению к близким - в ваших отношениях не все так радужно, как хотелось бы. Для того, чтобы исправить ситуацию, вспомните и переосмыслите прошлый опыт. В противном случае, вы можете воспринимать разочарование в любовном плане слишком болезненно.
Лев (23.07 - 23.08)
Сегодня прекрасный день для творчества и реализации. Многие Львы смогут выделить время, чтобы наконец-то оценить перспективы предложений или обдумать необходимость новых любовных отношений. Давая волю своим чувствам, стоит проявить бережливость в денежных вопросах.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам сегодня может помешать некоторая инфантильность и нерешительность в решении вопросов, которые потребуют от вас профессионализма. Вечером вас могут ожидать приятные встречи, есть также шанс для начала новых романтических отношений.
Весы (24.09 - 23.10)
Сегодня Весам важно обдумать для себя интересное хобби, которое не даст вам скучать на протяжение нескольких недель. Как только вы определитесь, в какое русло направить энергию, она станет зарождаться в неограниченных количествах.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Сегодня вас могут выводить из себя даже близкие и родные. Если есть возможность, уединитесь и наведите порядок в бумагах и личных вещах. Вечером можно прогуляться в парке. Не забывайте, что праздность и пустая болтовня для сегодняшнего вечера не подходят.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Звезды говорят о крушении некоторых надежд Стрельцов, на работе и дома могут быть конфликты, а хронические заболевания могут активизироваться в эти дни. Самый хороший выход сегодня - сдержанность и компромисс. Также весьма продуктивными окажутся новые знакомства.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам не нужно сегодня давать никаких обещаний. Перед важным разговором, обдумайте все "за" и "против". Не стремитесь доказывать свою позицию любой ценой. Общение с другими людьми предполагает умения учитывать их желания и настроения.
Водолей (21.01 - 20.02)
Сегодня самое время разобрать гору накопившихся дел, однако успех принесет разборчивость в социальных связях и опыт общения с противоположным полом. Чтобы избежать разногласий, будьте экономными и ставьте конкретные и понятные задачи, с которыми можно справиться.
Рыбы (21.02 - 20.03)
День будет неустойчивым для Рыб - настроение сменяется то грустью, то радостью, что говорит о неполноценном отдыхе на прошлых выходных. В любом случае, соберите волю в кулак и не идите на поводу у чужих прихотей, а вечером позвольте себе отдохнуть.
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