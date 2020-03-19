Власти Львова решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до конца карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса.

Об этом заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странцие в Facebook.

"С понедельника 23.03.2020 будет отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте Львова до завершения карантина".

Кроме того, депутат напомнил, что в одном транспортном средстве может одновременно находиться не больше 10 человек. И отметил, что 19 марта полиция оштрафовала 5 водителей на 17000 гривен каждого за нарушение условий карантина.

По словам Зинкевича, по состоянию на 19 марта в инфекционной больнице находится 27 пациентов с подозрением на коронавирус. У 8 ранее подтвердили грипп: 5 – выписали, 3 – направили на амбулаторное лечение.

Сейчас руководителям продуктовых рынков поручили обеспечить отдельные входы и выходы на территорию, и пускать на рынок не более 10 человек одновременно.

Скриншот: Facebook/Игорь Зинкевич

По данным пресс-службы Львовского горсовета, сейчас в городе проводят дезинфекцию мусорных баков, детских площадок, моют общественный транспорт и улицы, кроме того мэрия развесила по городу социальную рекламу с призывом: "Сохрани жизнь! Оставайся дома!".

Фото: city-adm.lviv.ua

Ранее, городской совет Черновцов временно отменил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы пенсионеры, которые являются наиболее уязвимыми для коронавируса, оставались дома.

Как сообщалось, чтобы не заразиться коронавирусом, Полтавский горсовет провел заседание на улице.