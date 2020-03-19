Женщину с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 пришлось доставлять на обследование с помощью полиции. Она категорически отказалась от госпитализации и сразу же пошла в магазин АТБ. Тогда уже к возможной больной пришлось применить силу. Инцидент произошел в Деснянском районе Киева.

Об этом пишет "Киев Власть" со ссылкой на источник в местной райгосадминистрации.

Уточняется, что в Деснянском районе Киева, по состоянию на 19 марта, выявлены пять подозрений на заражение коронавирусом COVID-19. Все они госпитализированы.

"Один из них жил в общежитии. А одна из обследованных отказалась от госпитализации и тут же пошла в "АТБ". Пришлось вызывать полицию и силой доставлять ее в больницу", - рассказал источник.

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