Десятый Киевский международный полумарафон, который был запланирован на 4-5 апреля, перенесен в связи с пандемией коронавируса и карантином в столице. Новые даты забегов - 19-20 сентября 2020 года.

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

Решение о переносе приняла компания - организатор Киевского международного полумарафона Run Ukraine. Новая дата уже согласована с Киевской городской государственной администрацией.

"Сегодня наша страна и весь мир проходят испытания, связанные с вирусом. Конечно, наша команда также работает над тем, чтобы сохранить беговые события, ведь этот сезон для нас имеет особое значение: десятая годовщина Киевского полумарафона, 5-й сезон Беговой Лиги. Мы оздоровимся и пройдем вызовы с минимальными потерями. Осень будет насыщенной с точки зрения беговых событий", - отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Все регистрации сохраняются за участниками марафона и будут актуальными для новых дат.

Бегуны, которые не смогут принять участие в полумарафоне 19-20 сентября, имеют возможность перенести свою регистрацию на любое из летних и осенних мероприятий Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020. Для этого до 27 апреля включительно нужно написать письмо с просьбой о переносе регистрации организаторам забега.

Как писала "Страна", об отмене полумарафона в апреле стало известно неделю назад.

Из-за коронавируса были отменены практически все важные спортивные состязания в мире. Например, все международные теннисные турниры остановлены до начала лета.