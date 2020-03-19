Князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией. Его анализы в начале недели показали положительный на COVID-19 результат.

Об этом говорится в коммюнике княжеского дворца.

"Его светлейшее высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности", — говорится в документе.

Как сообщается, за здоровьем королевской особы следит врач. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, заявили во дворце.

"Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса", — подчеркивается в коммюнике.

Княжеский дворец продолжит и дальше публиковать информацию о состоянии здоровья 62-летнего монарха.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным, по всему миру заразились около 220 тысяч человек, почти девять тысяч из них умерли.

Как сообщалось, в Италии коронавирусом заразился уже и глава региона Пьемонт.