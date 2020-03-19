Власти Харькова собираются обратиться к Кабинету министров Украины с просьбой пересмотреть решение о запрете работы метрополитена.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

" Уже готовится обращение... Ни Харьков, ни Киев, ни Днепр (города, в которых есть метрополитен, и которые были вынуждены его закрыть по решению Кабмина - Ред.) не выдержат такого натиска потока пассажиров, которые сегодня обязаны работать... Может, с ограничением, но запустить метро. Метро - это жизнь ",- сказал Кернес журналистам в четверг.

Напомним, во вторник, 18 марта, в 20:00 Харьковский метрополитен приостановил работу до 3 апреля. После этого, в первый день без метро, люди часами стояли на остановках общественного транспорта, а трамваи и маршрутки были забиты битком.

Мэр Харькова Геннадий Кернес привел в пример охваченную коронавирусом Италию, где метро не останавливали, но тут же добавил, что, правда ездить в нем некому. "Там уже трупики одни", - добавил градоначальник.

Также мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко исключил возможность открытия метро раньше окончания карантина.