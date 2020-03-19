Во время патрулирования украинского-румынского участка границы на реке Тиса пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда заметили подозрительного мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Оказалось, что это контрабандист, переправлявший за кордон медицинские маски.

Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба.

Злоумышленник проигнорировав требования наряда оставаться на месте и попытался скрыться. Пограничники вынуждены были дать предупредительный выстрел, после чего догнали и задержали "водолаза".

Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сказал, что является гражданином Украины. Также он признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.

Позже выяснилось, что это 29-летний житель города Рахов Закарпатской области Украины.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления админппротокола мужчину доставили в пограничное подразделение. Материалы его дела были направлены в суд.

Сегодня Раховский райсуд назначил контрабандисту наказание в виде 10 суток ареста.

Пограничники отметили, что нарушитель сильно рисковал своей жизнью ради наживы, так как температура воды в Тисе низкая, уровень воды большой, а течение бурное и стремительное.

Ранее "Страна" рассказывала об украинке, которая в Милане продавала медицинские маски прямо посреди улицы и была задержана полицией.

Также мы сообщали, что в Киеве дефицитные маски продают по 50 гривен.