Правительство США планирует выплачивать американцам по 1000 долларов в течение трех недель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом в интервью Fox Business News сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, сейчас Белый дом работает над тем, чтобы в течение трех недель выплатить взрослым американцам по 1000 долларов, чтобы компенсировать кризис. На каждого ребенка планируют выплачивать по 500 долларов. По словам американского министра финансов, семья из четырех человек сможет получить 3 тысячи долларов.

Пока неясно, каким будет пороговый уровень дохода граждан для получения единовременных выплат. Сенаторы-республиканцы предлагают производить выплаты лишь тем гражданам, годовой доход которых ниже 75 тысяч долларов на человека или 150 тысяч долларов на семейную пару.

По словам Мнучина, если кризис все еще будет продолжаться в течение шести недель, федеральное правительство повторит выплаты в таком же объеме. Всего на прямые денежные выплаты гражданам планируют выделить 500 млрд долларов. И это - лишь одна из масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавируса.

Также Белый дом планирует выделить 300 млрд долларов предприятиям малого бизнеса для того, чтобы они могли продолжать платить зарплаты своим сотрудникам, и еще порядка 200 млрд долларов на кредитование Федрзеревом компаний из отраслей, наиболее серьезно страдающих в результате нынешнего кризиса, в том числе, авиакомпаний. В общей сложности пакет стимулов, который еще предстоит одобрить американским законодателям, составляет порядка 1,2 трлн долларов.

Ранее Белый дом и Конгресс уже одобрили два пакета стимулирующих мер. Общий объем средств, направленных на борьбу с Covid-19, составил 8,3 млрд долларов.

Между тем, министр экономики Денис Шмыгаль уже призвал украинцев приготовиться к экономическому кризису в связи с коронавирусом.